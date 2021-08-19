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ميدو يضع اقتراحًا للحفاظ على الأندية الجماهيرية في مصر

الخميس 19/أغسطس/2021 - 02:50 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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وضع الإعلامي أحمد حسام ميدو، اقتراحًا من أجل الحفاظ على الأندية الجماهيرية في الدوري المصري.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "يجب إنشاء شركات كرة قدم للحفاظ على الأندية الشعبية وعودتها للأضواء من جديد".

يشار إلى أن أندية الشركات بدأت تنتشر في الدوري المصري الممتاز خلال السنوات الأخيرة، فيما اندثرت الأندية الجماهيرية بشكل كبير.

ويشهد الدوري المصري الممتاز، صراعًا بين الأهلي والزمالك في الوقت الحالي، على اللقب خلال الفترة الحالية، حيث يحتل الأبيض المركز الأول برصيد 73 نقطة، بينما يتواجد الأحمر في المركز الثاني برصيد 69 نقطة

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