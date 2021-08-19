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مصطفى رياض: الكرة في مصر مؤخرًا تفتقد لجمالية الأداء

الخميس 19/أغسطس/2021 - 03:34 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد مصطفى رياض، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة السابق، أن كرة القدم في أصبحت بدون إبداع في الأداء.

وقال مصطفى رياض في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "كرة القدم المصرية افتقدت للجمالية في الأداء خلال الفترة الأخيرة، ومباريات الدوري المصري أصبحت مثل التدريبات بسبب غياب الجماهير".

وتابع، "صالح سليم كان موافق على الانضمام إلينا بنادي الترسانة، لكن مسؤولي الاهلي رفضوا ذلك، والجماهير ستتخلى عن التعصب إن بدأ المسؤولين واللاعبين بذلك".

واختتم، "الكرة المصرية لن تعود لقمة مجدها، إلا عندما يعود الحب والاحترام بين جميع أفراد المنظومة".

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