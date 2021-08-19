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مصطفى رياض: محمد شريف مستقبل منتخب مصر وأحب هذا الثلاثي في الزمالك

الخميس 19/أغسطس/2021 - 04:04 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أشاد مصطفى رياض، نجم نادي الترسانة السابق، بمستوى محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأكد رياض في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "محمد شريف مهاجم مميز، وسيكون له مستقبل كبير جدًا مع النادي الأهلي ومنتخب مصر".

وتابع، "المنتخب الأوليمبي يمتلك لاعبين مميزين جدًا، لكن الكابتن شوقي غريب كان يضيق عليهم الخناق، لو ترك لهم حرية أكبر لكانوا حققوا الفوز على أي منافس في الأولمبياد".

واستكمبل، "شيكابالا وبن شرقي وفرجاني ساسي قبل رحيله أكثر اللاعبين الذين أحبهم بنادي الزمالك".

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