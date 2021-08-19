عبد الجليل : المباريات المتبقية للمقاصة ''فترة إعداد''.. ولن أقف في طريق باسم مرسي





أكد محمد عبد الجليل المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، أن المباريات الحالية والمتبقية للفريق الفيومي بمثابة مباريات ودية و إعداد للموسم الجديد.





وقال عبد الجليل في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "إتفقت مع مجلس إدارة النادي برئاسة النائب أحمد هويدي على تجربة بعض العناصر الشابة والبدلاء في المباريات المتبقية، لتحديد الراحلين عن صفوف المقاصة بنهاية الموسم، كما أن الفريق حسم بقاءه بالممتاز بنسبة كبيرة ، ولذلك أعمل على التدوير بين اللاعبين في مختلف المراكز".



