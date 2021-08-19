منى زكي تتحدث عن دورها في "لعبة نيوتن" و كواليس وقوفها أمام أحمد زكي

شاركت الإعلامية إسعاد يونس، برومو حلقتها مع الفنانة منى زكي، وذلك من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتتحدث منى زكي، من خلال لقائها مع إسعاد يونس، عن كواليس العمل مع أحمد زكي في السادات وحليم، ومشاركتها في أفريكانو مع النجم أحمد السقا، وعن دور "هنا" في "لعبة نيوتن" حيث وصفتها بالذكاء، وليس كما قال لها البعض أنها "غبية".



وتتطرق منى زكي في حديثها، عن بداية علاقتها بزوجها أحمد حلمي، وتربية الصبيان في المنزل قائله: "كانوا بيحاولوا يولعوا فى البيت من كام يوم".



