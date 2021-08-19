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كشري : إتحاد الكرة ''بيعمل حساب" للأهلي والزمالك فقط

الخميس 19/أغسطس/2021 - 05:35 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد أحمد كشري المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي، أن الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، يراعي جيداً مصلحة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك دون النظر إلى مصلحة الأندية الأخرى.

وقال كشري في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "الإتحاد المصري لكرة القدم ضغط جدول الدوري بشكل كبير من أجل مصلحة النادي الأهلي فقط ، بعد نهاية رحلته في دوري أبطال إفريقيا عقب تتويجه باللقب العاشر، وهو أمر مرهق بدنياً لجميع الأندية وبشكل خاص الأندية التي تعاني من أزمات مالية، بسبب نفقات السفر، فكان على الجبلاية إلغاء دوري الموسم الماضي أو الموسم الجاري، نظراً لضيق الوقت".

وقد حقق فريق الإنتاج الحربي فوزا صعبا على حساب غزل المحلة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الدوري الممتاز.

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