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كشري: الفوز على المحلة أنعش آمال الإنتاج الحربي في البقاء.. ونعاني من ضغط المباريات

الخميس 19/أغسطس/2021 - 06:05 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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عبر أحمد كشري المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي، عن سعادته الكبيرة بفوز الفريق على غزل المحلة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال كشري في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "الإنتاج الحربي حقق فوزين متتاليين على مصر للمقاصة في الجولة الثلاثين، ثم غزل المحلة بالأمس ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين، وقفزنا مركزاً في جدول الترتيب، وانتعشت آمالنا في البقاء بالممتاز".

وتابع كشري: "الإنتاج الحربي يعاني من ضغط المباريات هذا الموسم، حيث أننا نخوص مباراة كل ثلاثة أيام فقط داخل وخارج القاهرة، وهو أمر صعب للغاية على اللاعبين من الناحية البدنية".

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