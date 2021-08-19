رسميًا.. الاسماعيلي يجدد عقد مهاجمه الأنجولي





نجح مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم في تمديد عقد الانجولي آرى بابل جناح الفريق الدولي لمدة موسمين.









وقام اللاعب الأنجولي بتوقيع العقود الجديدة خلال الساعات الماضية في جلسة جمعته مع مسؤولي الدراويش وذلك بناءا على توصية من اللجنة الفنية بالتنسيق مع الجهاز الفني.





وانضم اللاعب قادما من الدوري السعودي وبعد رحلة تألق عامرة بالألقاب ضمن صفوف فريق أول أغسطس الأنجولي.



