الزمالك ينتظر رأي كارتيرون لحسم صفقة بديل ساسي





















ينتظر مسئولو نادي الزمالك رأي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن ضم صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية..





وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن أقتراب مسئولو القلعة البيضاء من إنهاء كل تفاصيل التعاقد مع مهند لاشين الصفقة وناديه في الفترة الماضية.



