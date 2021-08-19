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الزمالك ينتظر رأي كارتيرون لحسم صفقة بديل ساسي
الخميس 19/أغسطس/2021 - 07:06 ص
محمد زويد
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ينتظر مسئولو نادي الزمالك رأي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن ضم صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية..
وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن أقتراب مسئولو القلعة البيضاء من إنهاء كل تفاصيل التعاقد مع مهند لاشين الصفقة وناديه في الفترة الماضية.
ويتبقى فقط الحصول على موافقة كارتيرون وسط قناعة إدارة الكرة بالزمالك بقدرات اللاعب ورؤيتهم بأنه يمكنه تعويض رحيل التونسي فرجاني ساسي وسد النقص الذي يواجهه الفريق في مركز خط الوسط، والذي يمثل مشكلة كبيرة في الفترة الحالية.
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