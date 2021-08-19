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عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

الخميس 19/أغسطس/2021 - 07:36 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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أكد حسين لبيب رئيس نادى الزمالك أن ناديه يستحق التتويج ببطولة الدوري هذا الموسم عن جدارة، وقال حسين لبيب في تصريحات إذاعية: "الزمالك أثبت عن جدارة أنه يستحق التتويج بالدوري واللاعبين شرفونا وإحنا مش على طول مظلومين ونرفض التشكيك في الفار، والدوري لسه في الملعب وعايزين نكسب الثلاث مباريات المقبلة ونفرح دلوقتى بحذر.

وأضاف لبيب:" جئنا لإدارة الزمالك في 23 مايو الماضى وخلال ثلاثة شهور لم نقل كلمة لم تتحقق على أرض الواقع وأعدنا الاستقرار والأمان للأجهزة الفنية واللاعبين بمختلف اللعبات وليس الكرة فقط، وزعنا الأدوار بين أعضاء اللجنة ونظمنا العمل وقربنا من الأجهزة واللاعبين ولا نتدخل سوى للمصلحة العامة".

وتابع:" الكلام عن الصفقات والراحلين في الزمالك عار عن الصحة، نمتلك ذخيرة من اللاعبين على أعلى مستوى وقررنا عودة كل المعارين وأخطرنا أنديتهم بعودتهم نهاية الموسم بشكل رسمى، وقعدنا مع كارتيرون أكثر من مرة ولن نعلن تفاصيل الصفقات والراحلين إلا بعد نهاية الدوري".

وأتم رئيس الزمالك حديثة مشيراً إلى أن كارتيرون عقده ممتد للموسم القادم ولم نناقش فكرة رحيله عن النادى، وأشرف بن شرقى وعبدالله جمعة نرغب في استمرارهما ونسعى لتجديد عقودهما وسوف نعلن كل التفاصيل بنهاية الموسم.

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