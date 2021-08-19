ريال مدريد يستهدف تحصين نجمه من إغراءات مانشستر يونايتد





يستهدف نادي ريال مدريد الإسباني تجديد عقد الأوروجواياني فيدي فالفيردي للإبقاء عليه داخل قلعة الملكي في الفترة المقبلة.





وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، على وجود رغبة من ريال مدريد في تمديد عقد نجمه الأوروجوياني فيدي فالفيردي، وذلك بعدما ارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى مانشستر يونايتد.





وكتب رومانو عبر حسابه على "فيسبوك": "يعمل ريال مدريد على تمديد عقد لاعب خط وسطه فيدي فالفيردي".





وأضاف: "الاتفاق على وشك الحدوث، حيث يعتبره ريال مدريد أحد اللاعبين غير القابلين للمس في الحاضر والمستقبل".





واختتم: "من المتوقع الإعلان عن تجديد عقد فيدي فالفيردي قريبًا، بعد فترة وجيزة من التجديد مع داني كارفاخال وتيبو كورتوا".





ويرتبط فالفيردي بعقد مع ريال مدريد حتى يونيو 2025،و يريد النادي الملكي تمديد عقده لغلق الباب أمام أي شائعات تخص رحيله عن الفريق.



