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آرسنال يقترب من نجم ريال مدريد

الخميس 19/أغسطس/2021 - 04:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يقترب نادي ريال مدريد من الإعلان عن انتقال لاعب وسطه النرويجي مارتن أوديجارد إلى نادي آرسنال الإنجليزي.

ويسعى ريال مدريد للتخلص من بعض لاعبيه الفائضين عن حاجة المدير الفني للميرنجي كارلو أنشيلوتي، فيما تبقى من أيام الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشف خبير الانتقالات، الإيطالي فابريزيو رومانو عن إتمام آرسنال صفقة النرويجي مارتن أوديجارد لاعب خط وسط ريال مدريد.

ونشر رومانو عبر حسابه الرسمي على تويتر: "مارتن أوديجارد إلى آرسنال، تم تأكيد الاتفاق بانتقال نهائي، بمبلغ أقل بقليل من 40 مليون يورو سيحصل عليها ريال مدريد".

وتابع: "اتفق آرسنال مع اللاعب على الشروط الشخصية، وسيوقع عقدا مع الجانرز لمدة 5 سنوات".

وأتم: "أوديجارد كان أولوية بالنسبة لأرتيتا المدير الفني لآرسنال منذ يونيو الماضي، والآن تمت الصفقة".

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