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موعد مباراة توتنهام ضد باكوس دي فيريرا في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي

الخميس 19/أغسطس/2021 - 04:30 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي توتنهام الإنجليزي لمواجهة نظيره باكوس دي فيريرا البرتغالي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتقام مباراة توتنهام أمام نظيره باكوس دي فيريرا البرتغالي، في مباراة تحديد المتأهل لدور المجموعات من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتمكن نادي توتنهام هوتسبير الانجليزي من الوصول إلى بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعدما انهى موسمه الماضي فى المركز السابع بجدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 62 نقطة.

بينما نادي باكوس دي فيريرا البرتغالي، انهى موسمه الماضي فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري البرتغالي الممتاز برصيد 53 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

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