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موعد مباراة روما ضد طرابزون سبور في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي

الخميس 19/أغسطس/2021 - 05:01 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي روما الإيطالي لمواجهة نظيره طرابزون سبور التركي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتقام مباراة روما الإيطالي أمام نظيره طرابزون سبور التركي، فى مباراة تحديد المتأهل لدور المجموعات من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتمكن نادي روما الايطالي من الوصول الى مباراة اليوم بعدما انهى موسمه الماضي فى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 62 نقطة.

بينما نادي طرابزون سبور التركي، انهى موسمه الماضي فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري التركي الممتاز برصيد 71 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

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