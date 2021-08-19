موعد مباراة روما ضد طرابزون سبور في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي





يستعد نادي روما الإيطالي لمواجهة نظيره طرابزون سبور التركي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.





وتقام مباراة روما الإيطالي أمام نظيره طرابزون سبور التركي، فى مباراة تحديد المتأهل لدور المجموعات من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.





وتمكن نادي روما الايطالي من الوصول الى مباراة اليوم بعدما انهى موسمه الماضي فى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 62 نقطة.





بينما نادي طرابزون سبور التركي، انهى موسمه الماضي فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري التركي الممتاز برصيد 71 نقطة.



