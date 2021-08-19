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موعد مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة فى الدوري الإسباني والقناة الناقلة
الخميس 19/أغسطس/2021 - 05:31 ص
علي ماهر حلمي
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يلتقي نادي اتلتيكو مدريد نظيره نادي التشي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب واندا فى العاصمة مدريد
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكان نادي أتلتيكو قد افتتح بطولة الدوري الإسباني الممتاز بالفوز على حساب نظيره فريق سيلتا فيجو بنتيجة هدفين مقابل هدف.
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