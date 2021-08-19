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أحمد السقا يطالب بالدعاء لـ مؤمن زكريا بالشفاء

الخميس 19/أغسطس/2021 - 06:30 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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طالب الفنان أحمد السقا من جمهوره الدعاء للاعب الكرة، مؤمن زكريا، وذلك عقب تعرضه لوعكة صحية الفترة الماضية.

وكتب "السقا" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "دعواتكم ل كابتن مؤمن زكريا ".

وطالب عدد كبير من الجمهور والفنانين، ولاعبي كرة القدم الدعاء لـ مؤمن زكريا، عقب دخوله المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية.

وكانت آخر أعمال أحمد السقا مشاركته في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "نسل الأغراب"، مع عدد من الفنانين منهم أمير كرارة.

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