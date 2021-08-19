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موعد مباراة إنتر ميلان القادمة في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة
الخميس 19/أغسطس/2021 - 06:01 ص
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي انتر ميلان نظيره نادي جنوي مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.
ومن المقرر ان يواجه نادي انتر ميلان نظيره نادي جنوي فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب سان سيرو.
وتذاع المباراة على قناة الدوري الإيطالي على يوتيوب المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإيطالي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
يذكر أن نادي انتر ميلان قد توج بلقب الدوري الإيطالي الممتاز خلال النسخة الماضية.
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