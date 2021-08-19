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موعد أولى مواجهات يوفنتوس في الدوري الإيطالي الجديد

الخميس 19/أغسطس/2021 - 06:32 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي فريق يوفنتوس بقيادة مدربه ماسيمليانو أليجري، مع منافسه أودينيزي، يوم 22 أغسطس المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة الأولى والافتتاحية من مسابقة الدوري الإيطالي.

وستقام المباراة بين فريقي يوفنتوس وأودينيزي في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة مدربه العائد مجددا ماسيمليانو أليجري، لتحقيق الألقاب هذا الموسم، خاصة في ظل خسارة الفريق لبطولتي الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

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