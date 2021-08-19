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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي

الخميس 19/أغسطس/2021 - 07:02 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يستضيف مانشستر سيتي، منافسه نوريتش سيتي، يوم 21 أغسطس المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وستقام المباراة بين فريقي مانشستر سيتي ونوريتش سيتي في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

وقد خسر مانشستر سيتي مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام توتنهام بنتيجة هدف دون رد، بينما انهزم نوريتش سيتي أمام ليفربول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

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