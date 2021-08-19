موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي













يستضيف مانشستر سيتي، منافسه نوريتش سيتي، يوم 21 أغسطس المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستقام المباراة بين فريقي مانشستر سيتي ونوريتش سيتي في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.



