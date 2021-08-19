تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة





يترقب عشاق الكرة الإنجليزية مباراة مانشستر يونايتد القادمة في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

حصد مانشستر يونايتد المركز الثاني في الموسم الماضي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة ويقود النرويجي أولي جونار سولسكاير أحلام جماهير الشياطين الحمر في استعادة أمجاد السير أليكس فيرجسون والتتويج بلقب البريميرليج بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

في حين احتل ساوثهامتون المركز الخامس عشر في جدول البريميرليج في الموسم الماضي برصيد 43 نقطة ويسعى لحجز أحد المقاعد المؤهل للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون يوم الأحد 22 أغسطس 2021 على استاد سينت ماري معقل ساوثهامتون وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر والساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية والساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports 1 HD Premium ببث المباراة.



