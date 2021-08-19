Advertisements

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الخميس 19/أغسطس/2021 - 07:32 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
Advertisements

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية مباراة مانشستر يونايتد القادمة في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.
حصد مانشستر يونايتد المركز الثاني في الموسم الماضي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة ويقود النرويجي أولي جونار سولسكاير أحلام جماهير الشياطين الحمر في استعادة أمجاد السير أليكس فيرجسون والتتويج بلقب البريميرليج بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.
في حين احتل ساوثهامتون المركز الخامس عشر في جدول البريميرليج في الموسم الماضي برصيد 43 نقطة ويسعى لحجز أحد المقاعد المؤهل للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.
ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون يوم الأحد 22 أغسطس 2021 على استاد سينت ماري  معقل ساوثهامتون وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد.
وستقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر والساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية والساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة  beIN Sports 1 HD Premium ببث المباراة.

أخبار تهمك

قرار هام من رئيس الوزراء.. تعرف عليه

منذ حوالي 15 ساعة

فاركو يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

"نقابة الأطباء" تكشف تفاصيل جديدة عن حالة ياسمين عبدالعزيز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يهاجم اتحاد الكرة ويطلب حكام أجانب في السوبر والكأس

منذ حوالي 16 ساعة

فرمان ناري من موسيماني ضد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مؤشر قوي يقرب محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف رحيل الشناوي

منذ حوالي 12 ساعة

قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد لهيئة النيابة الإدارية

منذ حوالي 12 ساعة

خاص - الزمالك يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رد فعل مثير من لاعبي الزمالك بعد تعثر الأهلي

منذ يوم

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة حول عودة وائل الإبراشي للشاشة مرة أخرى

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتفق مع صفقة جديدة

منذ حوالي 17 ساعة

الكشف عن خليفة ميسي في برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيراميدز يُحدد شرطه لانتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على فرص الأهلي والزمالك في التتويج بالدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
11:01 م

عاجل.. بيراميدز يُحدد شرطه لانتقال نجم الفريق إلى الزمالك

فاركو يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:44 م

فرمان ناري من موسيماني ضد كهربا في الأهلي

08:28 م

عاجل.. رد فعل مثير من لاعبي الزمالك بعد تعثر الأهلي

12:41 ص

عاجل.. الأهلي يحسم ملف رحيل الشناوي

08:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان