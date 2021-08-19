داخل حمام السباحة.. ناهد السباعي تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ناهد السباعي فيديو لها، من استمتاعها بالإجازة الصيفية داخل حمام السباحة، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتفاعل معها الجمهور من خلال خاصية التعيلقات معبرين عن إعجابهم بالفيديو، كما كتبت تعليقا قائله: "عاشق الببغاء".



وكانت آخر أعمال ناهد السباعي مشاركتها مؤخرًا في ‫مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.



