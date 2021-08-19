عقب طرحها بساعات.. تفاعل الجمهور مع أغنية "على عيني" لـ أحمد كامل

طرح المطرب أحمد كامل أغنية جديدة له، تحمل اسم "على عيني"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وحققت أغنية "على عيني"، صدى كبير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب طرحها بساعات قليلة.



وكان "كامل" قد روج لأغنيته "على عيني" من خلال حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث كتب قائلا: "وعلى عيني أشوفك جاية قدامي وأبص بعيد، على عيني تفوت بينا الليالي وتنتهي المواعيد".



وقدم أحمد كامل أغنيته "على عيني" لأول مرة في حفله الغنائي يوم السبت الماضي بساقية الصاوي.