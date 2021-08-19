Advertisements

عقب طرحها بساعات.. تفاعل الجمهور مع أغنية "على عيني" لـ أحمد كامل

الخميس 19/أغسطس/2021 - 07:14 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
طرح المطرب أحمد كامل أغنية جديدة له، تحمل اسم "على عيني"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وحققت أغنية "على عيني"، صدى كبير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب طرحها بساعات قليلة.

وكان "كامل" قد روج لأغنيته "على عيني" من خلال حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث كتب قائلا: "وعلى عيني أشوفك جاية قدامي وأبص بعيد، على عيني تفوت بينا الليالي وتنتهي المواعيد".

وقدم أحمد كامل أغنيته "على عيني" لأول مرة في حفله الغنائي يوم السبت الماضي بساقية الصاوي.

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

قرار هام من رئيس الوزراء.. تعرف عليه

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف رحيل الشناوي

منذ حوالي 12 ساعة

خاص - الزمالك يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رد فعل مثير من لاعبي الزمالك بعد تعثر الأهلي

منذ يوم

فرمان ناري من موسيماني ضد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يهاجم اتحاد الكرة ويطلب حكام أجانب في السوبر والكأس

منذ حوالي 16 ساعة

فاركو يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن خليفة ميسي في برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على فرص الأهلي والزمالك في التتويج بالدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مؤشر قوي يقرب محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة حول عودة وائل الإبراشي للشاشة مرة أخرى

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتفق مع صفقة جديدة

منذ حوالي 17 ساعة

"نقابة الأطباء" تكشف تفاصيل جديدة عن حالة ياسمين عبدالعزيز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيراميدز يُحدد شرطه لانتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد لهيئة النيابة الإدارية

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

قدام مرايتها لعمرو دياب تتصدر ترند تويتر

حسين الجسمي يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة (فيديو)

أحمد جمال يروج لأغنيته الجديدة "كل سنة وإنت طيب" بالتزامن مع عيد الحب (فيديو)

تعرف على موعد طرح أغنية "مش هعيش" لكارول سماحه

جوهرة تعلن موعد طرح أغنيتها الجديدة "مبقتش تحبني"

لطيفة التونسية تروج لأغنيتها الجديدة "للشمس من بعد الغياب طلوع"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
11:01 م

عاجل.. بيراميدز يُحدد شرطه لانتقال نجم الفريق إلى الزمالك

فاركو يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:44 م

فرمان ناري من موسيماني ضد كهربا في الأهلي

08:28 م

عاجل.. رد فعل مثير من لاعبي الزمالك بعد تعثر الأهلي

12:41 ص

عاجل.. الأهلي يحسم ملف رحيل الشناوي

08:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان