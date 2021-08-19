محمد لطفي يتألق أثناء ممارسته الرياضة في أحدث ظهور

تألق الفنان محمد لطفي في أحد ظهور له، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر "لطفي" أثناء ممارسته التمارين الرياضية داخل المنزل، وكتب تعليقا ساخرا على الصورة قائلا: " صباح الفل النهارده عشان صايم عاشروه الجيم ف البيت والاكل فته وبليله ".





يذكر أن آخر أعمال محمد لطفي كانت في شهر رمضان 2021 من خلال مسلسل "بين السما والأرض" وشارك في بطولته النجوم: هاني سلامة، دُرة، يسرا اللوزي، وسوسن بدر، وغيرهم، سيناريو وحوار إسلام حافظ عن رواية للكاتب نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل.







