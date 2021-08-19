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محمد لطفي يتألق أثناء ممارسته الرياضة في أحدث ظهور

الخميس 19/أغسطس/2021 - 07:30 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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تألق الفنان محمد لطفي في أحد ظهور له، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "لطفي" أثناء ممارسته التمارين الرياضية داخل المنزل، وكتب تعليقا ساخرا على الصورة قائلا: " صباح الفل النهارده عشان صايم عاشروه الجيم ف البيت والاكل فته وبليله ".


يذكر أن آخر أعمال محمد لطفي كانت في شهر رمضان 2021 من خلال مسلسل "بين السما والأرض" وشارك في بطولته النجوم: هاني سلامة، دُرة، يسرا اللوزي، وسوسن بدر، وغيرهم، سيناريو وحوار إسلام حافظ عن رواية للكاتب نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل.



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