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محمد شريف في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري
الخميس 19/أغسطس/2021 - 09:00 ص
غدير أحمد
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يستعرض لكم "موقع الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز في إطار منافسات الجولة الـ31 من عمر البطولة.
يجلس محمد شريف مهاجم النادي الأهلي على عرش ترتيب البطولة
برصيد 19 هدفًا، بفارق أربعة أهداف عن صاحب المركز التاني أحمد ياسر ريان.
وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي:-
1- محمد شريف الأهلي 19 هدفًا.
2- أحمد ياسر ريان سيراميكا كليوباترا 15 هدفًا.
3- أشرف بنشرقي الزمالك 13 هدفًا.
4- مصطفى فتحي سموحة 12 هدفًا.
5- عمر كمال المصري البورسعيدي 12 هدفًا.
6- كريم بامبو البنك الأهلي 11 هدفًا.
7- أحمد علي البنك الأهلي 11 هدفًا.
8- فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي 11 هدفًا.
9- احمد سمير طلائع الجيش 11 هدفًا.
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