محمد شريف في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

يستعرض لكم "موقع الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز في إطار منافسات الجولة الـ31 من عمر البطولة.

يجلس محمد شريف مهاجم النادي الأهلي على عرش ترتيب البطولة برصيد 19 هدفًا، بفارق أربعة أهداف عن صاحب المركز التاني أحمد ياسر ريان.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي:-

1- محمد شريف الأهلي 19 هدفًا.

2- أحمد ياسر ريان سيراميكا كليوباترا 15 هدفًا.

3- أشرف بنشرقي الزمالك 13 هدفًا.

4- مصطفى فتحي سموحة 12 هدفًا.

5- عمر كمال المصري البورسعيدي 12 هدفًا.

6- كريم بامبو البنك الأهلي 11 هدفًا.

7- أحمد علي البنك الأهلي 11 هدفًا.

8- فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي 11 هدفًا.

9- احمد سمير طلائع الجيش 11 هدفًا.