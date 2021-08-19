أسطورة برشلونة يوجه رسالة قوية إلى باريس بسبب ميسي

وجه الفرنسي تييري هنري المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا ونجم برشلونة الإسباني وآرسنال الإنجليزي السابق نصيحة لباريس سان جيرمان الفرنسي بعد تعاقده مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن ميسي رحل عن برشلونة في الصيف الحالي بعد نهاية عقده وفشل البرسا في التجديد له بسبب قيود رابطة الليجا الخاصة بالرواتب.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن هنري لعب إلى جوار ميسي في الفترة من 2007 حتى 2010 في برشلونة، حيث أسهما معا في تتويج النادي الكتالوني بالكثير من البطولات.

وقال هنري في تصريحات نقلتها الصحيفة الإسبانية: "في برشلونة، كان لدينا أيضًا فريق رائع، لكن الناس ينسون التأكيد على أننا بالكاد استقبلنا الأهداف".

ووجه هنري نصيحة لباريس سان جيرمان قال فيها: "التوازن هو أهم شيء، الجميع يتحدث عن الهجوم عندما تمتلك لاعبين رائعين، لكن بالنسبة لي، فإنهم يستقبلون الكثير من الأهداف، وبالتالي يجب عليهم السعي لتحقيق التوازن".

وأضاف: "بشكل عام، الفرق التي تستقبل أهدافًا قليلة هي التي ينتهي بها الأمر بالحصول على دوري أبطال أوروبا".

واختتم هنري تصريحاته قائلا: "تعلمت أن ألعب كرة القدم مرة أخرى مع بيب جوارديولا، لقد نشطت عقلي من الناحية التكتيكية".