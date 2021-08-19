فرمان ناري.. الزمالك يحسم موقفه من بيع الفيراري إلى بيراميدز

حسم مجلس إدارة الزمالك بعض القرارات بالاتفاق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفنى للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون.

وهناك استقرارا من جانب إدارة الزمالك على خطوة عودة مصطفى فتحي عقب نهاية الموسم ورفض جميع إغراءات إدارة بيراميدز لبيع اللاعب.

ويوجد تواصل مستمر من جانب إدارة القلعة البيضاء مع كارتيرون من أجل الاستقرار على اسم بديل لنجم الفريق التونسي فرجاني ساسى بعد التفاوض مع أكثر من لاعب في الفترة الماضية.

و في الوقت نفسه، استقر حسين لبيب رئيس الزمالك على خوض جولة جديدة من المفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي من أجل حسم ملف تجديد عقده مع الفارس الأبيض.