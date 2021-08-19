أخر تطورات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن آخر التطورات المتعلقة بمستقبل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول.

ويرتبط صلاح مع الريدز بعقد يمتد حتى صيف 2023، وهناك رغبة من قبل الريدز في تجديد عقده.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أثار اللبناني رامي عباس، وكيل صلاح، الجدل حول ملف التجديد بعد التغريدة التي نشرها عقب مباراة ليفربول الأخيرة في الدوري أمام نورويتش سيتي.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" غرد عباس: "أتمنى أن يشاهدوا"، مما يشير إلى أن عرض ليفربول على صلاح للتجديد لا يليق به.

وأعلن ليفربول مؤخرًا تجديد عقود كلًا من فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد وأليسون وفابينيو، من أجل الحفاظ على العناصر الأساسية واستقرار الفريق.

وأضافت، ليفربول يرغب في الحفاظ على صلاح، كما يرحب اللاعب بالتجديد، لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن.

ومع ذلك، فلا يوجد قلق داخل ليفربول بشأن تجديد عقد صلاح، وسيتم التوصل لاتفاق قريبًا بشأن الراتب الذي يليق بما يقدمه اللاعب.