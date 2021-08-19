غداً.. فريق وسط البلد يحيي حفلاً غنائياً على مسرح النافورة



يستعد فريق وسط البلد غداً، لإحياء حفلاً غنائياً، على مسرح النافورة، ضمن العروض المميزة التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.



ويتضمن البرنامج مجموعة متميزة من الأعمال الخاصة بالفريق، والتى حققت نجاحًا كبيرًا باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها "قربيلى وسط البلد وأنتيكا هيلاهوب وعم مينا ومجنون، أتكلمي بإمكان شمس النهار وغيرها.



ويذكر أن آخر أعمال فريق وسط البلد أغينة"أرقص مع الدينا"كلمات منتصر حجازى، وشارك فيها أحمد عمران، وائل السيد، أحمد عمر، أسعد نسيم، أدهم السيد، منير ماهر، إيهاب عبد الحميد، محمد جمال، هاني عادل، نانسي منير.