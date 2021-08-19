Advertisements

اسعار الاسماك في السوق المصري اليوم الخميس 19 اغسطس 2021

الخميس 19/أغسطس/2021 - 08:58 ص
اسعار الاسماك في السوق المصري
اسعار الاسماك في السوق المصري
الفجر الاقتصادي
Advertisements

سجلت اسعار الاسماك في  السوق المصري ، اليوم الاربعاء، استقرار بعد ارتفاعات طفيفة تعرضت لها الأمس.

 

اسعار الأسماك اليوم الخميس 19 اغسطس 2021 :

وجاءت اسعار الاسماك اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، بقيمة تراوحت بين 21 إلى 24 جنيه لكيلو البلطي وتراوح بين 50 و60 جنيهًا لكيلو البوري، وبلغ سعر كيلو السمك المكرونة  بين 60 و80 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 85 و165 جنيهاً، وسعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130جنيهًا. وتراوح سعر الفيليه البلطي اليوم بين 30 جنيهًا و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.

الكلمات المفتاحية

سعر كيلو السمك البلطي سعر كيلو الجمبري الاسماك اسعار الاسماك في مصر اسعار الاسماك اليوم

أخبار تهمك

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 26 دقيقة

خاص - الزمالك يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 10 ساعات

قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد لهيئة النيابة الإدارية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مؤشر قوي يقرب محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 19 ساعة

فرمان ناري.. الزمالك يحسم موقفه من بيع الفيراري إلى بيراميدز

منذ نصف ساعة

عاجل.. رد فعل مثير من لاعبي الزمالك بعد تعثر الأهلي

منذ يوم

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ملف رحيل الشناوي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بيراميدز يُحدد شرطه لانتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق صارم من حمو بيكا عقب سخرية الجمهور منه!

منذ ساعتين و 8 دقيقة

فاركو يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

هل دخلت مصر الموجة الرابعة لكورونا؟ مستشار الرئيس للصحة يُوضح (فيديو)

منذ ساعتين

أسطورة برشلونة يوجه رسالة قوية إلى باريس بسبب ميسي

منذ ساعة

الزمالك يتفق مع صفقة جديدة

منذ حوالي 19 ساعة

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري البورسعيدي

منذ ساعة و نصف

فرمان ناري من موسيماني ضد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 5-8-2020 في سوق العبور

كيلو"البلطي" بـ 25 جنيه ..تعرف علي أسعار الأسماك في الأسواق اليوم

أسعار الأسماك اليوم الجمعة 13-11-2020

تباين اسعار الاسماك اليوم الخميس 31-12-2020.. تراجع سعر المكرونة والجمبري

أسعار الأسماك في مصر اليوم الجمعة 8-1-2021

أسعار الأسماك اليوم السبت 9-1-2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
07:36 ص

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

هل دخلت مصر الموجة الرابعة لكورونا؟ مستشار الرئيس للصحة يُوضح (فيديو)

08:01 ص

عاجل.. بيراميدز يُحدد شرطه لانتقال نجم الفريق إلى الزمالك

11:01 م

أسطورة برشلونة يوجه رسالة قوية إلى باريس بسبب ميسي

09:01 ص

فاركو يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:44 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان