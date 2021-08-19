اسعار الاسماك في السوق المصري اليوم الخميس 19 اغسطس 2021

سجلت اسعار الاسماك في السوق المصري ، اليوم الاربعاء، استقرار بعد ارتفاعات طفيفة تعرضت لها الأمس.

اسعار الأسماك اليوم الخميس 19 اغسطس 2021 :

وجاءت اسعار الاسماك اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، بقيمة تراوحت بين 21 إلى 24 جنيه لكيلو البلطي وتراوح بين 50 و60 جنيهًا لكيلو البوري، وبلغ سعر كيلو السمك المكرونة بين 60 و80 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 85 و165 جنيهاً، وسعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130جنيهًا. وتراوح سعر الفيليه البلطي اليوم بين 30 جنيهًا و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.