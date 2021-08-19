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209 ملايين إصابة وأكثر من 4.3 مليون حالة وفاة بكورونا حول العالم

الخميس 19/أغسطس/2021 - 09:04 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 209 ملايين إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.3 مليون وفاة.

 

وقد بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 209.239.022 وإجمالي الوفيات 4.392.212، حسبما أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

 

وكانت الولايات المتحدة، تصدرت قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ624249 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 37.154.903.

 

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ571662 حالة فاة، وإجمالي الإصابات20.457.897.

 

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 432519، وإجمالي إصابات 32.258.857.

 

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ250469 وإجمالي إصابات 3.152.205.

 

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 197539، وإجمالي إصابات 2.135.827.

 

وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 169948، وإجمالي إصابات 6.572.246.

 

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 131577، وإجمالي إصابات 6.385.982.

 

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 128579  وإجمالي إصابات 4.456.765.

 

وفي المرتبة التاسعة كولومبيا بإجمالي وفيات 123781، وإجمالي إصابات 4.877.323.

 

تلتها في المرتبة العاشرة إندونيسيا بإجمالي وفيات 121141، وإجمالي إصابات 3.908.247.

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