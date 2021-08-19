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اليوم.. حلقة خاصة عن الفنان الراحل سمير غانم و الراحلة دلال عبد العزيز في برنامج "أسرار النجوم"

الخميس 19/أغسطس/2021 - 09:18 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
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اليوم.. حلقة خاصة عن الفنان الراحل سمير غانم و الراحلة دلال عبد العزيز في برنامج أسرار النجوم

تعرض الإعلامية إنجي على في برنامجها "أسرار النجوم" اليوم حلقة خاصة عن الفنان الراحل سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، ومن المقرر أن تذاع الحلقة في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر إذاعة "إف. إم".


روجت إنجي علي لتلك الحلقة، من خلال صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت صورة للفنان الراحل سمير غانم برفقة زوجته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وعلقت عليها قائلة:"غداً وحلقة خاصة عن الغالين الله يرحمهم النجم سمير غانم والنجمة الكبيرة دلال عبد العزيز الله يرحمهم".


يذكر أن آخر أعمال الفنانة دلال عبد العزيز مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ملوك الجدعنة" وهو من بطولة مصطفي شعبان، دلال عبد العزيز، ياسمين رئيس، عمرو سعد، رانيا يوسف، أحمد صفوت، ومن إخراج أحمد خالد موسي، تأليف عبير سليمان.

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