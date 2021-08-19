انقلاب سيارة ربع نقل وإصابة شخصين بمركز طامية فى الفيوم



أصيب شخصين من قرية الروضة إثر انقلاب سيارة ربع نقل علي طريق طامية الروضة أثناء عودتهم وذلك بسبب سوء الطريق وعدم وجود انارة.



وتلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمد تعليب مامؤر مركز شرطة طامية إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث انقلاب سيارة ربع نقل علي طريق طامية الروضة وإصابة شخصين.



وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عبد الحكم رئيس مباحث المركز وتبين من المعاينة الأولية إنقلاب سيارة ربع نقل وإصابة شخصين.



وقامت سيارة مرفق الإسعاف بنقل المصابين إلي مستشفي طامية المركزي لتلقي العلاج اللازم.0



كما قامت إدارة المرور بارسال الونش التابعة لإدارة المرور برفع آثار الحادث وتسير الطريق امام السيارات.



وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

