مني زكي:" تربية الولاد أصعب بكتير من تربية البنات"



أوضحت النجمة منى زكى، أن شخصية "هنا" التى قدمتها خلال أحداث مسلسل"لعبة نيوتن"، الذى في موسم رمضان الماضي، لم تكن غبية بل أرادت أن تثبت ذكائها وقوتها.





ومن ناحية أخرى تحدثت منى زكي عن زواجها من الفنان أحمد حلمي، وعن كواليس التعارف بينهما قبل الزواج، كما أشارت إلى أن تربية الصبيان أصعب كثيراً. من تربية البنات، قائلة: "كانوا بيحاولوا يولعوا فى البيت من كام يوم".





يذكر أن الفنانة مني زكي بدئت في تصوير مشاهدها الأولى من فيلم "الجواهرجى" فى أحد الديكورات التى أعدت للعمل، وجمعت المشاهد الأولى بينها وبين بطل العمل محمد هنيدى، والفنانة الكبيرة لبلبة، ويواصل صناع الفيلم التصوير حالياً، حيث هناك حالة نشاط كبير داخل موقع التصوير للرغبة فى الإنتهاء من تصويره في فترة وجيزة.