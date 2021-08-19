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أميرة أديب: والدتي منال سلامة رفضت دخولي التمثيل وانتظروني في "تحقيق"

الخميس 19/أغسطس/2021 - 09:33 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حلت النجمة الشابة أميرة أديب ضيفة على صبري زكي في برنامج "قول يا كبير" على محطة راديو إنرجي 92.1 للحديث عن مشاركتها في مسلسل "ولاد ناس" بدراما رمضان الماضي، وعن أعمالها القادمة.
 
وقالت أميرة أديب أن والدتها الفنانة منال سلامة كانت ترفض دخولها مجال التمثيل خوفاً عليها من متاعبه لكن والدها دعم الفكرة ويحرص دائماً على أن تحقق ما تتمناه، 
وأوضحت أميرة أديب أن فترة انتشار فيروس كورونا كانت لها نتائج سلبية على الكثيرين من بينها أسرتها، لكنها كانت إيجابية عليها بشكل شخصي بعدما أصبحت فيديوهاتها خلال فترة الحظر من الأكثر مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وتحدثت أميرة أديب عن مشاركتها في مسلسل "ولاد ناس" عبر التقدم لتجربة الآداء والنجاح بها، لكن بدايتها الحقيقية كانت في مسلسل "تحقيق" الذي بدء تصويره في رمضان وتوقف قليلاً. ثم عاد العمل عليه حالياً. 

وكشفت أميرة أديب تفاصيل مسلسل "تحقيق" الذي تقوم فيه بدور صغير بحسب وصفها لكنها تحبه جدأ، قائلة إنه سيذاع على منصة watchit وهو بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، علي قاسم، مي الغيطي وتارا عماد.
 
وعبرت عن سعادتها بالعمل مع هذا الفريق من الممثلين الذين تحبهم كثيرا، وكانت تتطلع للعمل معهم، وهم سبب تشجيعها على تقديم هذا الدور الذي تتحمس له. 


وعن نشأتها في أسرة فنية، قالت أميرة أديب إنها كانت تذهب إلى مواقع التصوير مع والدها عادل أديب وللسينما الخاصة به الشهيرة "جود نيوز"، وتنبهر بهذا العالم منذ صغرها، كما كانت تحضر مع والدتها بروفات المسرح وتعلقت بهذا المجال مبكراً. 

وأشارت أميرة أديب إلى أنها بدأت مجال التمثيل مبكراً، وكانت تلعب أدوار في دروس الدراما في المدرسة، وقدمت مسرحيات منها روميو وجولييت، ثم توجهت للدراسة في أمريكا لمدة 3 سنوات وعادت بسبب الجائحة.

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