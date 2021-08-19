الأرصاد: الطقس حار ورطب على القاهرة الكبرى والعظمى 35 (فيديو)



وتتوقع الهيئة، أن يكون الطقس معتدلا ورطبا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء ليلا، وأن تتكون شبورة مائية في فترة الصباح على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، ونشاط الرياح بمناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:



القاهرة العظمى 35 والصغرى 25.

الإسكندرية العظمى 32 الصغرى 25.

مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 25.

سيوة العظمى 35 والصغرى 22.

بورسعيد العظمى 33 والصغرى 26.

دمياط العظمى 32 والصغرى 26.

الإسماعيلية 35 الصغرى 24.

السويس العظمى 35 والصغرى 25.

العريش العظمى 32 والصغرى 25.

طابا العظمى 35 والصغرى 25.

سانت كاترين العظمى 32 والصغرى 18.

شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 29.

الغردقة العظمى 39 والصغرى 28.

الفيوم العظمى 35 والصغرى 26.

بني سويف العظمى 35 والصغرى 25.

المنيا العظمى 36 والصغرى 24.

أسيوط العظمى 37 والصغرى 24.

سوهاج العظمى 38 والصغرى 25.

قنا العظمى 39 والصغرى 26.

الأقصر العظمى 40 والصغرى 26.

أسوان العظمى 40 والصغرى 27.

الوادي الجديد العظمى 41 والصغرى 26.

شلاتين العظمى 38 والصغرى 27.

حلايب العظمى 35 والصغرى 28.



عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون مائلًا للحرارة ورطبا على السواحل الشمالية، كما توقعت أيضًا أن يكون شديد الحرارة على جنوبي سيناء والبلاد.