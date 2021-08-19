اليوم.. عقد مؤتمر صحفي لمسرحية "زقاق المدق"



يستعد فريق مسرحية "زقازق الدمق" اليوم لعقد مؤتمر صحفي، وذلك على مسرح البالون بالعجوزة، والذي تولى تنظيمه قطاع الفنون الشعبية بوزارة الثقافة.



ومن المقرر أن يكشف أبطال المسرحية عن كواليس العمل وعن الأدوار التي يقدمونها، قبل إنطلاق عرض المسرحية المأخوذة عن رواية الكاتب الكبير نجيب محفوظ.





يدور أحداث مسرحية "زقاق المدق" في أحد الأزقّة المقيمة في حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة في أربعينيات القرن الماضى، وسبق أن حولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي قبل سنوات كثيرة حمل نفس اسم الرواية، بطولة شادية.





مسرحية "زقاق المدق" من بطولة دنيا عبد العزيز، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسيني، ضياء عبد الخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربي، سيد عبد الرحمن.