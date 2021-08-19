Advertisements

اليوم.. عقد مؤتمر صحفي لمسرحية "زقاق المدق"

الخميس 19/أغسطس/2021 - 09:41 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
Advertisements
اليوم.. عقد مؤتمر صحفي لمسرحية زقاق المدق

يستعد فريق مسرحية "زقازق الدمق" اليوم لعقد مؤتمر صحفي، وذلك على مسرح البالون بالعجوزة، والذي تولى تنظيمه قطاع الفنون الشعبية بوزارة الثقافة.

ومن المقرر أن يكشف أبطال المسرحية عن كواليس العمل وعن الأدوار التي يقدمونها، قبل إنطلاق عرض المسرحية المأخوذة عن رواية الكاتب الكبير نجيب محفوظ.


يدور أحداث مسرحية "زقاق المدق" في أحد الأزقّة المقيمة في حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة في أربعينيات القرن الماضى، وسبق أن حولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي قبل سنوات كثيرة حمل نفس اسم الرواية، بطولة شادية.


مسرحية "زقاق المدق" من بطولة دنيا عبد العزيز، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسيني، ضياء عبد الخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربي، سيد عبد الرحمن.

أخبار تهمك

أسطورة برشلونة يوجه رسالة قوية إلى باريس بسبب ميسي

منذ ساعة و 6 دقيقة

هل دخلت مصر الموجة الرابعة لكورونا؟ مستشار الرئيس للصحة يُوضح (فيديو)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

فرمان ناري.. الزمالك يحسم موقفه من بيع الفيراري إلى بيراميدز

منذ 36 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف رحيل الشناوي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 31 دقيقة

فاركو يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رد فعل مثير من لاعبي الزمالك بعد تعثر الأهلي

منذ يوم

الزمالك يتفق مع صفقة جديدة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بيراميدز يُحدد شرطه لانتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مؤشر قوي يقرب محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 19 ساعة

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري البورسعيدي

منذ أقل من ساعتين

خاص - الزمالك يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 10 ساعات

تعليق صارم من حمو بيكا عقب سخرية الجمهور منه!

منذ ساعتين و 13 دقيقة

فرمان ناري من موسيماني ضد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد لهيئة النيابة الإدارية

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
07:36 ص

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

هل دخلت مصر الموجة الرابعة لكورونا؟ مستشار الرئيس للصحة يُوضح (فيديو)

08:01 ص

عاجل.. بيراميدز يُحدد شرطه لانتقال نجم الفريق إلى الزمالك

11:01 م

فرمان ناري.. الزمالك يحسم موقفه من بيع الفيراري إلى بيراميدز

09:31 ص

أسطورة برشلونة يوجه رسالة قوية إلى باريس بسبب ميسي

09:01 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان