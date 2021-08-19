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جهاز تنمية 15 مايو: قطع المياه عن عدة مناطق من غدًا الجمعة

الخميس 19/أغسطس/2021 - 09:40 ص
قطع المياه عن مدينة 15 يوم
قطع المياه عن مدينة 15 يوم
أحمد الشيخ
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أعلن المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، قطع المياه عن المرحلتين الأولي و الثالثة و المنطقة الصناعية الأولى بالمدينة، وذلك اعتباراً من  الساعة الـ12 منتصف ليل غد الجمعة الموافق ۲۰۲۱/۸/۲۰، وحتى الساعة الـ6 مساء بعد غد السبت الموافق ۲۰۲۱/۸/٢١.

وأرجع رئيس جهاز 15 مايو، سبب قطع المياه نظراً لقيام الجهاز بأعمال المرحلة الأولى؛ للصيانة لرافع المشروع الأمريكي، مهيبا بأصحاب المخابز والمستشفيات والمواطنين بالمناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

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