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نجلاء بدر تعتذر عن المشاركة في حكاية"و أنا قبلت" من مسلسل "زي القمر"

الخميس 19/أغسطس/2021 - 09:51 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
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نجلاء بدر تعتذر عن المشاركة في حكايةو أنا قبلت من مسلسل زي القمر

أعتذرت الفنانة نجلاء بدر، عن بطولة حكاية "وأنا قبلت"، إحدى حكايات مسلسل "زي القمر"، بشكلٍ مفاجئ، قبل أيام قليلة من إنطلاق التصوير .

و أضطر المخرج إلى التعاقد مع الفنانة آيتن عامر، لتحل بدلاً منها وإسناد البطولة إليها بشكلٍ رسمي.

يذكر أن قصة "وأنا قبلت " هي من بطولة آيتن عامر، وتيام مصطفي قمر، وعابد عناني، ومحسن منصور وشريف الغريب وعدد كبير من الفنانين.


ومن جانب أخر تنتظر الفنانة نجلاء بدر، عرض أحدث أفلامها، وهما "النهاردة يوم جميل" و"المحكمة"، والتي أنتهت من تصويرهما مؤخراً، ولم يتحدد موعد طرحهما بعد.

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