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أسعار"النفط" تواصل تراجعتها لليوم السادس على التوالى

الخميس 19/أغسطس/2021 - 09:47 ص
اسعار النفط العالمية
اسعار النفط العالمية
وكالات
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تراجعت أسعار النفط لليوم السادس يوم الخميس، في أطول موجة خسائر منذ فبراير شباط 2020، إذ يؤجج ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء العالم المخاوف بشأن طلب أبطأ على الوقود في حين أدت زيادة مفاجئة لمخزونات البنزين الأمريكية لتفاقم الضغوط.


وكان خام برنت منخفضا 87 سنتا، بما يعادل 1.3 بالمئة، إلى 67.36 دولار للبرميل،، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 24 مايو أيار عند 67.10 دولار في وقت سابق من الجلسة.

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ونزل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 1.05 دولار، بما يعادل 1.6 بالمئة، إلى 64.41 دولار للبرميل بعدما تراجع وصولا إلى 64.24 دولار، وهو أيضا المستوى الأدنى منذ 24 مايو أيار.

 

وهبط الخام الأمريكي أكثر من 7%، في حين انخفض برنت أكثر من خمسة بالمئة خلال موجة الخسائر المستمرة لستة أيام وهي الأطول منذ تراجع لستة أيام أيضا لعقود الخامين توقف في 28 فبراير شباط 2020.

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