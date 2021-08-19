Advertisements

تطورات مثيرة بشأن رحيل الساحر عن الأهلي

الخميس 19/أغسطس/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

 

ترددت أنباء خلال الفترة الحالية عن رحيل النجم النيجيري جونيور أجاي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية عن الأهلي.

 

وأكد الإعلامي مجدي عبد الغني أن وكيل أعمال جونيور أجاي لاعب الأهلي من إدارة النادي الحصول على قيمة الموسم المقبل كاملاً حتى يرحل اللاعب بشكل ودي بنهاية الموسم الجاري حيث يرتبط اللاعب بعقد مع الاهلي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

 

وتابع عبد الغني في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" :"يأتي طلب وكيل جونيور أجاي بعدما أبلغه النادي بفسخ عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري بناءً على طلب الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني الذي رفض بقاء أجاي للموسم المقبل".

 

وواصل :"يتفاوض مسئولو الأهلي حالياً مع أجاي ووكيل أعماله بشأن المبلغ الذي سيحصل عليه من أجل الرحيل بشكل ودي عن النادي دون تصعيد".

 

ويتقاضى أجاي مليون دولار في الموسم الواحد مع الأهلي أي ما يقرب من 16 مليون جنيه طالب بهما اللاعب للرحيل حالياً وهو ما يتفاوض الأهلي عليه من أجل تخفيضه.

أخبار تهمك

فرمان ناري.. الزمالك يحسم موقفه من بيع الفيراري إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بعد بيان الحكام.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بقرار ناري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يُحدد شرطه لانتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

فاركو يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

أسطورة برشلونة يوجه رسالة قوية إلى باريس بسبب ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم صفقة تاريخية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تطورات مثيرة بشأن رحيل الساحر عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع

فرمان ناري من موسيماني ضد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

أستاذ فيروسات يكشف تحولا جديدا في متحور دلتا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

صداع برشلونة المزمن.. الصفقة الملعونة في طريقها لمغادرة كامب نو

منذ 19 دقيقة

عاجل.. رد فعل مثير من لاعبي الزمالك بعد تعثر الأهلي

منذ يومين

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي نهاية الموسم

منذ ساعة و 17 دقيقة

هل دخلت مصر الموجة الرابعة لكورونا؟ مستشار الرئيس للصحة يُوضح (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

5 قرارات من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ ساعة و 6 دقيقة

كومان يستقر على بديل دينامو برشلونة في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
07:36 ص

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي نهاية الموسم

11:00 ص

صداع برشلونة المزمن.. الصفقة الملعونة في طريقها لمغادرة كامب نو

11:59 ص

أستاذ فيروسات يكشف تحولا جديدا في متحور دلتا (فيديو)

10:41 ص

بعد بيان الحكام.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بقرار ناري

10:21 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان