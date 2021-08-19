تطورات مثيرة بشأن رحيل الساحر عن الأهلي

ترددت أنباء خلال الفترة الحالية عن رحيل النجم النيجيري جونيور أجاي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية عن الأهلي.

وأكد الإعلامي مجدي عبد الغني أن وكيل أعمال جونيور أجاي لاعب الأهلي من إدارة النادي الحصول على قيمة الموسم المقبل كاملاً حتى يرحل اللاعب بشكل ودي بنهاية الموسم الجاري حيث يرتبط اللاعب بعقد مع الاهلي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وتابع عبد الغني في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" :"يأتي طلب وكيل جونيور أجاي بعدما أبلغه النادي بفسخ عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري بناءً على طلب الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني الذي رفض بقاء أجاي للموسم المقبل".

وواصل :"يتفاوض مسئولو الأهلي حالياً مع أجاي ووكيل أعماله بشأن المبلغ الذي سيحصل عليه من أجل الرحيل بشكل ودي عن النادي دون تصعيد".

ويتقاضى أجاي مليون دولار في الموسم الواحد مع الأهلي أي ما يقرب من 16 مليون جنيه طالب بهما اللاعب للرحيل حالياً وهو ما يتفاوض الأهلي عليه من أجل تخفيضه.