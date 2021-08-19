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مواجهة نارية.. موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الخميس 19/أغسطس/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستضيف أتلتيك بلباو نظيره فريق برشلونة ، على أرضية ملعب “سان ماميس”، حيث يتطلع الفريق الكتالوني لمواصلة سكة الانتصارات في بطولة الليجا، بعد أن حقق الفوز خلال الجولة الأولى على حساب ريال سوسيداد.

وتنطلق مباراة برشلونة مع اتلتيكو بلباو يوم السبت المقبل في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الاسباني لموسم 2021/2022.

واستهل فريق برشلونة مشواره في بطولة الدوري الاسباني هذا الموسم بفوز ساحق على فريق ريال سوسيداد بنتيجة 4/2 في اولى جوالات المسابقة ويسعى لمواصلة انتصاراته بتحقيق الفوز يوم السبت على فريق اتلتيك بلباو من اجل المنافسة على لقب البطولة.

و ستكون مباراة برشلونة ضد نظيره أتلتيك بلباو، على أرضية ملعب “سان ماميس” متاحة للمشاهدين، في الوطن العربي والشرق الأوسط، عبر شاشة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، وتحديدًا عبر قناة Bein Sports Premium 1 المتخصصة في نقل مباريات الدوري الإسباني.

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