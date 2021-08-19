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القبض على هارب من السجن بالإسماعيلية

الخميس 19/أغسطس/2021 - 11:34 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت أجهزة الأمن من القبض على هارب من أحد السجون.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية، تردد أحد العناصر الإجرامية "هارب"، على دائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات، وبحوزته (بندقية آلية - خزينة بداخلها عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين- 2 هاتف محمول).

وبمواجهته أقر بواقعة هروبه، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائه، والسيارة لإستخدامها فى تنقلاته.

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