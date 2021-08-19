"ونفضل نرقص" لأنغام تقترب من ربع مليون مشاهدة عبر"يوتيوب"



"ونفضل نرقص" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، ميكس وماستر أمير محروس.



من كلمات الأغنية:



بتمنى ما يتغيرش وفي غيري انا ما يفكرش يبعد لا مابيهزرش أنا علي بعده أبداً مقدرش

بتمنى في حضنه أبات أيام وشهور سنوات وأعيش له ثلاث مرات الناس تكبر وإحنا منكبرش

وأفضل ف عنيه حلوة ولا تخلص لهفتناولا تنطفي شمعتنا ولا تسكت لنا غنوة

ونفضل نرقص نرقص نرقص لما العالم يهدي ويخلصيلاقونا لسه بنرقص نرقص ما بتشبعش ماهو ماينفعش

من قلبي بقول بتمني هنايا يطول ويطول تفضل فرحة بدايتنا علطول علطول

معقول الحب ده كل يضيع لا مش معقول لا لسه هنرقص نرقص نرقص لما العالم يفضي ويخلص





اقتربت أغنية أنغام الجديدة"ونفضل نرقص" من تحقيق ربع مليون مشاهدة على قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات"يوتيوب"، وذلك عقب طرحها بساعات قليلة.