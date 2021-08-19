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ضبط 9 آلاف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

الخميس 19/أغسطس/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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حررت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، محاضر لـ 9725 شخصا؛ لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 9671 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 54 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 849 مخالفة؛ للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 233 قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 1401 شيشة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار حرص الشرطة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

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