هاني الطاهر يزف بشرى سارة عن مرض ضمور العضلات (فيديو)





قال الدكتور هاني الطاهر، عضو اللجنة العليا لعلاج مرض ضمور العضلات الشوكي، إن مرض ضمور العضلات الشوكي هو مرض جيني يحدث نتيجة طفرة وراثية تؤدي لنقص بروتين معين يغذي العضلات.وأشار "الطاهر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه يمكن ملاحظة المرض منذ الشهور الأول لولادة الطفل، حيث يلاحظ الأبوين أن الطفل رخو لا يستطيع أن يرفع رأسه أو يحرك أطرافه بصورة طبيعية.واوضح أنه تم حقن 12 حالة مصابة بضمور العضلات الشوكي بالعلاج الجيني ضمن مبادرة الرئيس السيسي لعلاج مرضى ضمور العضلات، منوها بأنه سيتم الإعلان خلال أيام عن اطلاق مراكز للتشخيص المبكر للمرض.