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المالية : ٢,٥ مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة خلال يوليو الماضي

الخميس 19/أغسطس/2021 - 11:34 ص
وزير المالية محمد معيط
وزير المالية محمد معيط
أحمد الشيخ
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كشفت وزارة المالية اليوم الخميس عن أن  إدارة والعاملين بالجمار يبذلون جهود  لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال.


وأضافة ، أن تلك الجهود سوف تساهم   في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

وأظهر  تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ارسل لوزير المالية محمد معيط، أنه تم الإفراج عن مشمول ٤ آلاف و٣٢٠ شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك السخنة، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمي، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات»، خلال شهر يوليو الماضي.

أضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة، بلغت ٦٥٨ مليونًا و١٢٥ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و٩١١ مليونًا و١١٩ ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة، قامت بتصدير مشمول ١٣٦٨ بيانًا جمركيًا خلال يوليو الماضي، بعدد حاويات ١٠٧٧٥ معظم أصنافها من: «الألومنيوم، والزنك، والرخام، والرمال، والمنسوجات، والفوسفات، والفايبر جلاس، والمواد الغذائية»، بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و٢١٦ مليونًا و٧٤ ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو ٣ ملايين و٤٦٤ ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، خلال شهر يوليو الماضي بلغت نحو ٢ مليار و٥٦٩ مليونًا و٢٤٥ ألف جنيه.

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