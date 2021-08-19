محافظ مطروح يستعرض أهم تطورات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن المحافظة انتهت من تطوير 5 قرى في المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" بنسبة 100% من المشروعات، وتم بداية المرحلة الثانية ووصلت المشروعات إلى نسبة تقترب من 100%، لافتًا إلى أنه تم إدراج مشروعات جديدة في العام الثاني للمرحلة الأولى للمبادرة بإجمالي 35 مشروعا وتكلفة 141 و522 ألف جنيه.



وأشار "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، اليوم الخميس، إلى أنه تم رفع كفاءة وإعادة إنشاء 134 منزل في قرى المرحلة الأولى من المبادرة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة صحية ورفع كفاءة وحدتين، ورصف طرق بأطوال 16.5 كم، وإنشاء 2 ملعب خماسي جديد ورفع كفاءة ملعب، وتم إنشاء ورفع كفاءة 3 وحدات محلية.



وتابع محافظ مطروح، أنه تم إنشاء مركز تكنولوجي على مستوى قرية العوام، وهو الأول من نوعه بالقرية، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط، كما تم إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي وجرى رفع كفاءة 3 فصول للمرحلة الإعدادية وبناء سور لهما، وإنشاء 24 خزان لتجميع مياه الأمطار، وإنشاء 367 عمود كهرباء، و4 محولات جديدة.



وأردف، أن القرى الـ6 في المرحلة الثانية، شهدت إنشاء 3 مشروعات بتكلفة تخطت الـ2 مليوني جنيه في قطاع الطرق، و4 مشروعات في قطاع الكهرباء بإجمالي 3.5 مليون جنيه، و4 مشروعات في قطاع الصرف الصحي بتكلفة 21 مليون جنيه، وفي مجال التعليم جرى رفع كفاءة وإنشاء مدارس بواقع 5 مشروعات بتكلفة 38 مليون جنيه.

