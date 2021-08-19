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الداخلية تعيد حقيبتين لمالكهيما.. ورسالة شكر لرجال الشرطة

الخميس 19/أغسطس/2021 - 11:43 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في إعادة حقيبتين بهما مبالغ مالية لشخصين عقب تركهما سهوًا برصيف محطات مترو الأنفاق، حيث تبلغ للخدمات الأمنية المعينة بمحطة السادات لمترو الأنفاق بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بالعثور على حقيبة متروكة برصيف المحطة وبداخلها (مبالغ مالية) وتم التحفظ على الحقيبة وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل لمالكها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل إلى مالك الحقيبة المشار إليها، والذى حضر وأدلى بأوصافها ومحتوياتها، وأضاف بتركها سهوًا، وتم تسليمه الحقيبة بكامل محتوياتها.

كما تبلغ للخدمات الأمنية المعينة بمحطة غمرة لمترو الأنفاق بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات برئاسة اللواء بهي الدين زغلول، بالعثور على حقيبة متروكة برصيف المحطة وبداخلها (عملات محلية وأجنبية) وتم التحفظ على الحقيبة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل لمالكتها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل إلى مالكة الحقيبة المشار إليها، والذى حضرت وأدلت بأوصافها ومحتوياتها، وأضافت بتركها سهوًا، وتم تسليمها الحقيبة بكامل محتوياتها.

ومن جانبهما، توجها بالشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول وفى التواصل معهما لإعادة المفقودات الخاصة بهما.

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