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تفاصيل شخصية منى فاروق في مسلسل"ختم خروج"

الخميس 19/أغسطس/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
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تفاصيل شخصية منى فاروق في مسلسلختم خروج

أعربت الفنانة مني فاروق عن سعادتها الكبيرة لمشاركتها في مسلسل "ختم خروج" الذي يتم تصويره حالياً؛ وذلك لأنه يشهد عودتها للسينما بعد فترة طويلة من الغياب. 

وقالت منى فاروق في تصريحات صحفية لها، أنها تجسد دور فتاة طيبة تدعى"حنة"، تتمنى أن يحبها "عزوز"، الذي يجسد دوره الفنان رامي غيط. 

وأشارت منى فاروق أن ما حمسها للمشاركة في المسلسل هو أن دوره كوميدي شعبي، وأن فكرة المسلسل عظيمة. 

والمسلسل بطولة ياسر الزنكلوني، وإيناس النجار، ومروة لطفي، ومفيد عاشور، وغيرهم من نجوم الفن، والعمل من إخراج رائد إسماعيل، والمشرف على الإنتاج السيد سلامة.

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