هل عروس النيل حقيقة أم خيال؟.. خبير أثري يجيب

كشف الدكتور عبد الرحيم ريحان الخبير الأثري المعروف عن حقيقة عروس النيل التي تناولتها كتابات المؤرخين والسينما، حيث روجوا إلى فكرة إلقاء عروس من أجمل البنات في النيل كقربان كي يفيض النيل.





وأشار ريحان في تصريحات خاصة إلى الفجر، أن أشهر الأفلام التي روجت لتلك الفكرة هو الفيلم الشهير (عروسة النيل) بطوله الفنانة لبنى عبد العزيز والفنان رشدي، و لا يوجد دليل أثري واحد يؤيد وجود عادة إلقاء فتاة في نهر النيل ولو كان موجودًا بالفعل لذُكر ضمن مراسم جميع الأعياد المصرية القديمة